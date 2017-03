Plus d'infos sur le spectacle Langevin à Enghien les Bains

Le Casino Barrière d'Enghien Les Bains (1081059, 1081057, 1081058) En accord avec Caramba Spectacles et Oki Spectacles présente ce spectacle.

La magie de Langevin voyage entre la science, le rêve et l'illusion dans un laboratoire inspiré de l'univers de Jules Verne, où jamais il ne fait croire qu'il a des pouvoirs ou des dons particuliers. En combinant science et magie, numéros poétiques et grandes illusions, Langevin est aujourd'hui la référence du renouveau du spectacle de magie. Adieu paillettes, lapins, chapeaux et assistantes sciées en deux !Personnes à mobilité réduite : 01 39 34 10 80