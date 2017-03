Plus d'infos sur le spectacle Les Limbes - Etienne Saglio / Monstre(s) à Enghien les Bains

Spectacle onirique mettant en scène des créatures fantastiques.







Magicien et jongleur, Étienne Saglio est une figure majeure du mouvement artistique de la magie nouvelle « art dont le langage est le détournement du réel dans le réel ». Dans ce spectacle, il joue avec les objets et les matières pour nous plonger dans la noirceur onirique des limbes.



Un homme en proie à ses fantômes s'éloigne de la rive et s'enfonce alors doucement dans les Limbes. Cet étrange voyage nous plonge au coeur d'un conte symbolique et fantastique peuplé de créatures magiques.



Matérialité tangible, visions et cauchemars se superposent et troublent les perceptions du public. Chez Etienne Saglio, des marionnettes se mêlent à des fantômes au gré d'un combat ou d'une danse avec l'interprète. Un spectacle offrant des moments suspendus, éphémères, à la féérie rare.