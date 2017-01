Plus d'infos sur le spectacle La revue à Goussainville

Cinq ans après leur premier passage à Goussainville, les Sea girls reviennent et se dévoilent comme jamais ! Broadway, la musique retentissante d'un Big Band. Des voix harmonieuses. En contrejour quatre danseuses paradisiaques prennent la pose. Les tenues sont celles des plus fameuses revues. Descente d'escalier, port de tête altier, chorégraphie affutée. Le grand show démarre ! Mais après vingt ans de tournée, de chansons et de mauvais catering, peut-on encore être glamour en ayant mal aux pieds ? Peut-on encore trouver le bonheur dans un monde dévasté? Peut-on encore incarner la grâce lorsque le geste n'est plus maîtrisé ? Alors venez partager leur recette de longévité : des musiques à texte, des chansons burlesques, l'humour comme obsession, l'esprit du Music-Hall comme guide, un pur divertissement.

Site web : http://www.calameo.com/read/00025100419ba1f97cbfe

Infos réservation :

01 39 88 96 60