Plus d'infos sur le spectacle Travelling circus à Goussainville

Avec Travelling Circus, la compagnie Hors pistes fait son cinéma. Sur la scène : une subtile machinerie, des plateaux roulants digne d'un jeu forain. C'est sur cette surface en mouvement perpétuel que cinq acteurs-circassiens tentent toutes les audaces de rencontres et de constructions. Une suite de séquences où des artistes de haut vol, se réapproprient l'histoire et les figures mythiques du 7ème art. Au-delà du burlesque, on est envouté par la prouesse de ces corps à la recherche de l'équilibre dans un monde qui se dérobe sous leurs pieds.

Site web : http://www.calameo.com/read/00025100419ba1f97cbfe

Infos réservation :