Plus d'infos sur le spectacle Les Idees Grises à Saint Ouen l'Aumone

LES IDEES GRISESBastien Dausse et François Lemoine, acrobates formés à l'Académie Fratellini, inventent un monde de liberté absolue dans lequel ils s'affranchissent de toutes contraintes physiques, règles et conventions. Sur scènes, les deux circassiens évoluent dans des jeux de portés et d'équilibre autour d'une table et de chaises qui tiennent de travers, avec leurs corps libérés de l'apesanteur. Et c'est par une course poursuite sans fin qu'ils modifient la perception de l'espace et du temps, troublent vos repères et vos sens avec brio. C'est ainsi qu'iIs posent un regard neuf et inventif sur la banalité du quotidien pour y révéler une touche de poésie essentielle. Ce main à main puissant et surprenant sublime l'ordinaire.