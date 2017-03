Plus d'infos sur le concert Muse Project à Cergy

Muse Project (tribute Muse) + Guest : Foxy Style

MUSE PROJECT est un tribute du célèbre groupe de rock alternatif MUSE. Ce projet, né de la complicité musicale de Phil (chant) et Antoine (guitare), est soucieux de reproduire l'ambiance des concerts du trio anglais, depuis leurs débuts dans les petites salles (Sunburn, New Born, Muscle Museum) jusqu'aux stades les plus mythiques (Hysteria, Survival)

Xav' (batterie) et Sylvain (basse) s'allient au groupe et apportent l'énergie et le « BIG SOUND » que les fans de MUSE attendent d'un tribute.

Le son, les effets, les synthés et les orchestrations sont au rendez vous !!

ENJOY...

https://www.facebook.com/events/792983377578599/

