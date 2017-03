Plus d'infos sur le concert Couleurs Lopez à Enghien les Bains

Le Casino Barrière d'Enghien Les Bains (1081059, 1081057, 1081058) en accord avec Le Renouveau Lyrique présente ce spectacle.

“Le Prince de Madrid”, “Andalousie”, “Mexico”, “La Belle de Cadix”... elles y sont toutes ! Ce spectacle flamboyant, émaillé de chansons inoubliables et mis en scène avec maestria, exalte la rencontre fortuite, mais cruciale, de deux artistes d'exception : Francis Lopez, “le roi de l'opérette”, et Luis Mariano, le ténor à la voix de velours. Un must du genre.Personnes à mobilité réduite : 01 39 34 10 80