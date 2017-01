Plus d'infos sur le concert Irma La Douce à Enghien les Bains

Le Casino Barrière d'Enghien-Les-Bains en accord avec Atelier Théâtre Actuel présente

Immortalisée par Shirley MacLaine dans le célèbre film américain de Billy Wilder, Irma la Douce, tout comme la comédie musicale éponyme, est bien française. Amour et jalousie pimentent ce spectacle musical drôle et enlevé qui, pour le plus grand plaisir du public, joue les prolongations. Avec une Nicole Croisille sensationnelle en meneuse de revue.PMR : 01.39.34.10.80