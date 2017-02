Plus d'infos sur le concert L? Orchestre De Chambre à Enghien les Bains

Le Casino Barrière d'Enghien-Les-Bains (1081059, 1081057, 1081058) présente VIVA VIVALDI Avec Diana Higbee ? Jean-Walter Audoli

Musicien parmi les plus inspirés de sa génération, Antonio Lucio Vivaldi, prêtre catholique et violoniste, a créé un prodigieux catalogue, contrasté et profondément humain. Des concertos pour violon extraits des “Quatre Saisons” et l'ouverture de l'opéra “La Verità In Cimento” figurent, entre autres, au programme de ce concert d'exception.PMR : 01.39.34.10.80