Plus d'infos sur le concert Violettes Imperiales à Enghien les Bains

Le Casino Barrière d'Enghien-Les-Bains (1081059, 1081057, 1081058) présente en accord avec Le Renouveau Lyrique ce spectacle

Séville 1852. Violetta, une petite marchande de fleurs, et le Comte Juan d'Alcaniz ont décidé de convoler en justes noces. Mais il faut compter avec les préjugés royaux incarnés par l'acariâtre Duchesse d'Alcaniz qui souhaite que son fils épouse Eugénie de Montijo, plutôt qu'une simple marchande. C'est ainsi que le jour de Pâques, Eugénie et Juan se rendent à la Cathédrale pour recevoir la bénédiction des fiançailles. Sur leur route, ils croisent Violetta, très en colère...De la partition de cette opérette, quatre airs connurent un très grand succès : Ce soir mon amour, Si tu voyais, La Valse des Violettes et Qui veut mon bouquet de Violettes.Auteur de J'ai deux amours pour Joséphine Baker, Prosper pour Maurice Chevalier ou Marinella pour Tino Rossi, Vincent Scotto est également compositeur de plusieurs opérettes renommées parmi lesquelles Un de la Canebière et Les Amants de Venise.Opérette en deux actes de Vincent ScottoLivret de Paul Achard, René Jeanne et Henri Varna PMR : 01.39.34.10.80