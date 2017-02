Plus d'infos sur le concert The Ristori Project à Herblay

THE RISTORI PROJECT par l'Ensemble Diderot Femmes en bas rock ! Femmes en baroque... Cette saison l'Ensemble Diderot, dirigé par Johannes Pramsohler, dresse le portrait de trois femmes passionnées et extrêmes à travers les oeuvres d'un compositeur injustement oublié : Giovanni Alberto Ristori (1692-1753). La virtuosité de 16 instrumentistes de l'Ensemble Diderot et la voix pleine et dynamisante de la soprano Maria Savastano nous transportent tour à tour dans les destins tragiques de Didon, désespérée d'avoir été délaissée par son amant qui s'immole par le feu, de Lavinia, contrainte d'abandonner son fiancé qui tente avec ardeur d'expliquer son geste et de Nice, prise d'hallucinations qui rend Amour responsable de ses turpitudes.1er violon et directeur musical : Johannes PramsohlerAvec 16 musiciensSoprano : Maria Virginia Savastano