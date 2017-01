Plus d'infos sur le concert Trois Contes à Herblay

Trois contesd'après Charles Perrault et Maurice Ravel Les cinq musiciens des Percussions Claviers de Lyon réinventent la musique de Ravel pour un voyage au-delà du miroir, dans le rêve et la féérie de trois des contes de Perrault. Un mélange habile et délicat entre les contes d'autrefois, les images contemporaines et une musique envoûtante. Le jeune public trouve son bonheur, tout comme les grands sur les célèbres textes de Perrault. En concevant Trois contes, la metteuse en scène Emmanuelle ,Prager associe vidéo, texte et musique et entend réunir la vie et l'illusion, la naïveté et l'ironie, le passé et le présent, les enfants et les adultes. En se tournant vers Charles Perrault, elle aborde Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant, Le Petit Poucet pour ce qu'ils sont : des petits chefs-d'oeuvre du classicisme. Adaptation, mise en scène : Emmanuelle Prager Proposition originale, direction musicale et transcription : Gérard Lecointe Images : Louise Kelh La lectrice : Véronique Bettencourt Avec Les Percussions Claviers de Lyon