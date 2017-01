Plus d'infos sur le concert West Side Story à Herblay

West Side Story Les Percussions Claviers de Lyon ont conçu une version spécifique de West Side Story. Il ne s'agit pas d'une représentation de la comédie musicale, mais d'une version de concert où le ballet des mailloches sur les claviers remplace celui de la troupe des danseurs et où quatre chanteurs se répartissent les voix de tous les personnages. West Side Story pour beaucoup d'entre nous est avant tout un film. Plutôt que de projeter des séquences du film de Robert Wise, c'est un jeune artiste du dessin et de l'animation qui s'exprime et donne une représentation figurative ou symbolique de l'environnement développé par la musique et par le chant. Depuis plus de trente ans, les Percussions Claviers de Lyon poursuivent avec audace leur itinéraire musical à la rencontre du public en France et dans le monde.