Plus d'infos sur le concert Moshi Moshi à Jouy le Moutier

Un concert, un verre offert* Tout public

moshi moshiFormé en 2013, le groupe s'est rapidement imposé sur la scène valdoisienne. Emmené par Elise qui joue de la basse, chante et écrit d'une plume alerte et sensible, Moshi Moshi alterne des compositions originales en français et en anglais. Accompagné par deux bidouilleurs de sons, officiellement batteur et guitariste, le groupe tisse une matière sonore mélodique qui rappelle le meilleur de la scène de Bristol.Si vous aimez Portishead et Bashung vous aimerez Moshi Moshi*tapas et cocktail de fruits