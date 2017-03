Plus d'infos sur le concert Jazz Manouche : Rodolphe Raffalli à Pierrelaye

Maître de la guitare jazz, très inspiré par le style de Django Reinhardt, Rodolphe est également réputé pour son éclectisme : musique classique et sud-américaine n'ont plus de secret pour lui.Toutefois c'est sa maîtrise du swing manouche qui lui vaut sa renommée. Rodolphe joue avec les « pointures » de Paris : Angelo Debarre, Christian Escoudé, pour ne pas citer le « clan » de la Chope des Puces : Ninine, Mondine et autres Tchavolo Schmitt ! C'est par un coup de maître qu'il se fait connaître du grand public, en enregistrant en 2001 son album consacré à Georges Brassens. Un album magnifique, tout de lyrisme et de pudeur, d'admiration fertile et de travestissements respectueux.

Site web : http://www.jazz-session.org