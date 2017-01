Plus d'infos sur le concert Airnadette à Saint Ouen l'Aumone

AIRNADETTE: LA COMEDIE MUSICULTE103% d'humour, 92% Rock & Roll !Connaissez-vous le Airband ? Six personnages désopilants miment un show décapant en play-back. Entre théâtre, concert et comédie musicale, ilsbalayent cinquante ans de culture populaire sur une bande son regroupant 317 extraitssonores : tubes, publicités et répliques cultes. Armés de leurs brosses à cheveux en guise de micros,tout y passe, de Star Wars aux Stones, de Queen aux Visiteurs. Mise en scène par Pef, ancien des Robins des Bois, cette performance est d'une précision millimétrée et d'une énergie saisissante. Leur jeu de scène est survolté, les personnages stéréotypés, les costumes clinquants. Le tout avec une bonne dose d'humour et d'autodérision,pour un spectacle déjanté qui ne se prend pas au sérieux. « Airnadette, le faux groupe de rock qui décoiffe ». Télérama