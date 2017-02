Plus d'infos sur le concert Cali à Saint Ouen l'Aumone

CALIAprès avoir atteint L'âge d'or dans son sixième album, Cali revient seul en scène. En toute intimité, il se livre avec sensibilité et espoir pour laisser l'espace aux textes de se dévoiler et prendre leur envol. Mélodiste et rockeur engagé, il aime raconter des histoires, des rêves d'un amour infini ou d'une société meilleure. L'élégance et l'émotion coulent de ce poète sans artifices. Généreux, il nous offre ici des chansons connues épurées pour l'occasion, des plus confidentielles qu'on redécouvre et des inédites présentées pour la première fois. Cali est un incorrigible optimiste qu'on est bien tenté de suivre dans sa quête de bonheur !"Cali se dévoile avec une puissance nouvelle : celle d'un homme ébloui par la vie. Avec ses vingt années d'expérience, le rockeur transporte assurément le public." Le Parisien