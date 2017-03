Plus d'infos sur le concert Liane Foly : Crooneuse Tour à Villiers le Bel

LIANE FOLY : CROONEUSE TOURAccompagnée d'un big band, Liane Foly revient dans ce nouvel album à ses premières amours : le jazz.Sur scène, Liane Foly fait swinguer quelques-unes des plus belles chansons françaises. La chanteuse à la voix de velours réinterprète des titres de Françoise Hardy, Julien Clerc, Henri Salvador, Jean Louis Aubert, Léo Ferré, Eddy Mitchel, Jonnhy Halliday, mais aussi quelques savoureuses incongruités comme "J'aime regarder les filles" de Patrick Coutin ou "Slaves to the Rhythm" de Grace Jones.Plus crooneuse et irrésistible que jamais...