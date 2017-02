Plus d'infos sur le concert World Jazz à Villiers le Bel

WORLD JAZZLe jazz s'installe à Villiers-le-Bel entre ambiance feutrée et funk psychédélique Surnommé le « Prince français », Juan Rozoff fut le pionnier dans les années 1990 de la nouvelle scène groove et funk parisienne, ouvrant ainsi la voie à FFF, Sinclair, Malka Family. Multi-instrumentiste et show-man hors pair, ses concerts en France et à l'étranger emportent depuis plus de vingt ans l'enthousiasme du public. Admiré de ses pairs, il fait les premières parties des géants du monde la musique comme James Brown, Larry Graham, Temptations et participent aux albums d'artistes tels que Disiz la Peste, Amadou et Mariam ou bien encore David Guetta.