Plus d'infos sur le spectacle Irish Celtic à Enghien les Bains

LE CASINO THEATRE BARRIERE D'ENGHIEN (1039004,1038959,1038960) EN ACCORD AVEC INDIGO PRODUCTIONS PRESENTE CE SPECTACLE

Revoilà le spectacle qui, depuis 2011, a fait le tour de l'Europe et réuni plus de deux cent mille spectateurs. Dans cette version plus contemporaine, on retrouve Paddy, le tenancier du pub Irish Celtic, et son fils, pas exactement de taille à lui succéder. Sauf que... Cette fresque dansante fait remonter à la source de la culture irlandaise. PMR : 01 39 34 13 17