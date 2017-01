Plus d'infos sur le spectacle 4x4 à Herblay

4X4Ganidini Juggling 4x4 fait partie de ces spectacles qui impriment la rétine et dont on se souvient longtemps. Un splendide mélange de talents imprégné d'élégance et d'esprit. Mariage entre le ballet considéré comme un art noble et l'art de la jonglerie, la compagnie Gandini Juggling prouve que cette association n'a rien de déraisonné : au contraire c'est un territoire inexploré qui s'ouvre, les deux arts se nourrissant l'un l'autre. Au croisement de ces deux disciplines, émerge cette oeuvre, 4×4, véritable célébration de l'instant présent. Directeur : Sean Gandini Coordinatrice artistique : Emma Lister Chorégraphe : Ludovic Ondiviela Compositeur : Nimrod Borenstein Avec 4 jongleurs, 4 danseurs et un quintet sur scène dans le cadre du réseau cirqu'évolution