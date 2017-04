Plus d'infos sur le spectacle Volver à Herblay

Volverde Jean-Claude Gallottaavec Olivia Ruiz Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta propose à la chanteuse Olivia Ruiz de participer à une comédie musicale construite autour de ses chansons. Derrière l'histoire d'une jeune chanteuse qui « monte » à Paris pour tenter sa chance, apparaissent à la fois les difficultés et les richesses d'appartenir à deux cultures. Le personnage qu'incarne Olivia Ruiz porte en lui des images, des histoires, des regrets, des blessures. À Paris, Olivia devient reine. Mais ses triomphes ne l'aident pas face à une rencontre amoureuse malheureuse. Jean-Claude Gallotta fonde à Grenoble le Groupe Émile Dubois qui deviendra centre chorégraphique national en 1984. Il y a créé plus de 60 chorégraphies présentées sur tous les continents. Il a aussi chorégraphié plusieurs pièces pour le Ballet de l'Opéra de Lyon et pour le Ballet de l'Opéra de Paris. Conception : Jean-Claude Gallotta, Olivia Ruiz Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta Assisté de Mathilde Altaraz Texte : Claude-Henri Buffard et Olivia Ruiz Dramaturgie : Claude-Henri Buffard Avec Olivia Ruiz (chant et danse), ses musiciens et 9 danseur