Plus d'infos sur le spectacle Queen Kong à Jouy le Moutier

Dès 6 ans Durée: 45mn gratuité enfants moins de 3 ans

queen kongTrois femmes seules face au public. Trois reines kong qui scient des bûches, plantent la hache, tapent des clous, crient leur joie. Elles entament une ronde et nous entraînent à leur suite. Elles se déchaînent dans une ambiance rock survoltée. Dans le monde de ces reines sauvages, la folie, la joie et la douceur sont mêlées. Ce spectacle de danse défie les interdits avec une énergie délirante et communicative.Cie la BaZooKa