Plus d'infos sur le spectacle Extension & Man Rec à Saint Ouen l'Aumone

EXTENSION & MAN RECDeux figures phares de la danse urbaine sont réunies pour un double-plateau d'exception : Amala Dianor, chorégraphe de renom nourri d'influences hip hop, contemporaines et africaines & Bboy Junior, breakdancer hors normes. Dans Extension, la virtuosité et les prouesses techniques au sol de Bboy Junior rencontrent la fluidité et la légèreté d'Amala Dianor pour un duo à l'énergie féline créé à l'occasion des vingt ans du festival Suresnes Cités Danse.Man Rec, « seulement moi » en wolof, explore les origines multiples d'Amala Dianor, à la rencontre de l'énergie de toutes ces danses qui font son identité métissée. Un solo intime et franc de ce grand danseur face à lui-même.