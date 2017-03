Plus d'infos sur l'exposition Visite De L'abbaye De Royaumont à Asnieres sur Oise

Un site exceptionnel, une abbaye royale, chef-d'oeuvre du gothique

L'abbaye de Royaumont se dresse, entre étangs et forêts, au sein du Parc naturel régional Oise-Pays de France, dans le Val d'Oise. Son histoire, exceptionnelle, commence avec Saint Louis, qui fonde ce monastère cistercien à 14 ans. Exceptionnelle, l'abbaye l'est aussi par son architecture, qui s'organise autour de son magnifique cloître. Un parc, des ruines romantiques et trois jardins remarquables... La Fondation Royaumont ouvre les portes de l'abbaye aux visiteurs 365 jours par an.

L'abbaye de Royaumont se visite tous les jours de l'année, de 10h à 18h (ou 17h30, de novembre à février).

Les week-ends et les jours fériés, des guides-conférenciers animent des visites guidées, sans supplément de prix.

D'une durée variant entre trois quarts d'heure et une heure, elles offrent un panorama complet de l'abbaye, tant du point de vue de son architecture et de son histoire que de la vie des moines.

Les dimanches de juillet et août, profitez du billet : Visite de l'Abbaye + Navette à 13h50 :

Royaumont est à 5 km de la gare de Viarmes.

Prendre le train à Paris Gare du Nord Banlieue, Ligne H direction Luzarches, arrêt gare de Viarmes.

Véhicule avec chauffeur, grand confort et signalé Fondation Royaumont

Les horaires des navettes ont été étudiés pour vous permettre de profiter de toutes les possibilités de l'abbaye

Horaire aller : 13h50 en gare de Viarmes pour l'abbaye de Royaumont

Horaire retour : 17h15 à l'abbaye de Royaumont pour la gare de Viarmes.