Plus d'infos sur l'exposition Après Çe Sera Toi à Jouy le Moutier

Tout public. Gratuité enfants moins de 3 ans

Après ce sera toiCie le Cri de l'ArmoireMarc, ethnologue, est conférencier. Son sujet d'étude: les dynamiques de groupe initiées par la peur.L'étude d'un cas particulièrement troublant datant de 1953 le conduit jusqu'en Irlande. C'est là que les cauchemars surgissent.Le thriller peut alors commencer.« Après ce sera toi joue avec nos peurs et éveille nos angoisses pendant une heure dix de véritable thriller (...) On frissonne un peu, on rit beaucoup, on applaudit très fort et on réfléchit encore après. »La Marseillaise