Plus d'infos sur l'exposition Ernest Pignon-Ernest à Saint Gratien

Depuis presque cinquante ans, Ernest Pignon-Ernest appose des images sur les murs des cités.

Ernest Pignon-Ernest est né en 1942 à Nice.

Depuis 1966, il fait de la rue le lieu même d'un art éphémère qui en exalte la mémoire, les évènements ou les mythes. Il a ainsi préfiguré nombre d'expériences artistiques sollicitant l'espace du dehors. Il est considéré comme le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le Street-art.

Nombreuses sont les villes où il est intervenu: Ramallah, Durban et Soweto, Alger, Santiago du Chili... Parmi ses interventions récentes se trouvent la prison Saint-Paul de Lyon, le parcours Desnos-Louise Lame à Paris, le travail sur Pasolini à Rome, Naples, Ostia et Matera, et les portraits de quatre résistants entrant au Panthéon (mai 2015). Il expose sa démarche (dessins préparatoires et photographies) dans de nombreux musées et galeries (Musée d'Art Moderne de Paris, Musée d'art moderne et contemporain de Nice, Neue Pinakothek de Munich, Palais des Beaux-Arts de Pékin, Galerie Lelong, Biennale de Venise, Biennale de Sao Paulo).

Ernest Pignon-Ernest a également réalisé des scénographies pour les Ballets de Monte-Carlo et au Bolchoï de Moscou.

Les lieux sont mes matériaux essentiels, j'essaie d'en comprendre, d'en saisir à la fois tout ce qui s'y voit : l'espace, la lumière, les couleurs et simultanément, tout ce qui ne se voit pas ou ne se voit plus : l'histoire, les souvenirs enfouis. A partir de cela j'élabore des images, elles sont ainsi comme nées des lieux dans lesquels je vais les inscrire (...) Cette insertion vise à la fois à faire du lieu un «espace plastique» et à en travailler la mémoire, en révéler, perturber, exacerber la symbolique (...) Je ne fais pas des oeuvres en situation, j'essaie de faire oeuvre des situations .» Ernest Pignon-Ernest

Site web : http://espacejacquesvillegle.com/lieu-dart-contemporain

Infos réservation :

Espace Jacques Villeglé - Direction des Affaires Culturelles - Centre culturel du Forum - Place François Truffaut 95210 Saint Gratien - Tél : 01 39 89 24 42 / c.culturel.forum@mairie-saintgratien.fr / Horaires d'ouverture des expositions : du mardi au jeudi de 14h à 19h, le vendredi (nocturne) de 14h à 21h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Horaires spécifiques durant les vacances scolaires : du mardi au vendredi de 14h à 17h, et uniquement le premier samedi des vacances de 10h à 13h et de 14h à 18h.