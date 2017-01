Plus d'infos sur l'exposition Stéphane De Groef à Saint Gratien

Après avoir fêté les 10 ans du projet Inventaire(s),

la Ville de Saint Gratien renoue avec les

résidences annuelles d'illustration et propose à

Stéphane De Groef de «rencontrer» Saint Gratien.

Découvert lors de la septième édition du festival

« Un monde... Des cultures » : American Dream,

nous le retrouvons pour une approche toute

particulière de notre ville.

« Suite à ma première visite sur place, j'ai sélectionné

différents sites qui jadis dévoilaient quelque chose

d'aujourd'hui disparu.

Ma proposition entend reproduire sous forme de dessin

l'état actuel des lieux, tout en y intégrant, par le biais

d'enseignes, d'encarts ou de caissons intégrés au paysage,

une indication sur le passé du site. L'intégration de ces textes

prend une forme volontairement vintage, afin d'appuyer

le décalage, donner des indices au lecteur, évoquer une

certaine nostalgie.

Une sorte de voyage dans le temps, qui oscille entre Histoire

et réalité, entre présence et absence.

Afin d'amplifier l'ambiguïté, j'ai également eu recours

à Google Street View et ses perspectives légèrement

déformées. Une déformation de l'image qui permet

d'appuyer mon propos de réalité fantasmée »

Stéphane De Groef (mai 2016)

Infos réservation :

Direction des Affaires Culturelles - Centre culturel du Forum - Place François Truffaut 95210 Saint Gratien - Tél : 01 39 89 24 42 / c.culturel.forum@mairie-saintgratien.fr Horaires : Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Le Centre culturel est également ouvert le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h (jusqu'à 18 h pendant les périodes d'exposition à l'Espace Jacques Villeglé) et jusqu'à 23 h du lundi au vendredi, en fonction des activités du centre. Horaires spécifiques pendant les vacances scolaires.