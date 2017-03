Plus d'infos sur l'exposition Update Marilyn à Saint Gratien

Un projet moderne pour une femme moderne :

l'installation sonore, musicale, textuelle et visuelle fait

sortir Marilyn du papier glacé pour lui redonner toute

son âme, grâce à ses écrits intimes, sa voix et ses

photos, prises par Milton Greene et mises à disposition

du projet par son fils.

Tandis que la scénographie, ludique, s'amuse de la

réalité pour proposer une « mise à jour » du mythe

Marilyn dans notre société actuelle, le spectateur se

fait acteur au cours d'une enquête fiction.

Vous ne pourrez qu'être surpris et conquis par ce que

vous découvrirez !

Infos réservation :

Direction des Affaires Culturelles - Centre culturel du Forum - Place François Truffaut 95210 Saint Gratien - Tél : 01 39 89 24 42 c.culturel.forum@mairie-saintgratien.fr Horaires : Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Le Centre culturel est également ouvert le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h (jusqu'à 18 h pendant les périodes d'exposition à l'Espace Jacques Villeglé) et jusqu'à 23 h du lundi au vendredi, en fonction des activités du centre. Horaires spécifiques pendant les vacances scolaires.