Plus d'infos sur le spectacle Le Roman De Renart à Eragny

LE ROMAN DE RENARTCie Hubert JappelleMise en scène, interprétation et manipulation Bérengère Gilberton, Sylvie Weissenbacher, avec le concours de Hubert JappelleAdaptation et conception Sylvie WeissenbacherCréation des marionnettes Bérengère GilbertonCostumes et accessoires Nadia LéonConstruction et décors Adrien Alessandrini , Bérengère GilbertonConstruction du livre et régie Pierre-émile SouliéConception lumière Nicolas JappelleRenart, personnage principal du spectacle, est un goupil intelligent et rusé. Tenaillé par la faim, il se sert des défauts de ses riches compères, use de belles paroles, et joue des tours à tous ceux qu'il croise pour obtenir ce qu'il veut : manger, et subvenir aux besoins de sa famille. A-t-il raison ou tort d'agir ainsi ? Qui pourrait le dire... Peut-on seulement condamner celui qui tente de survivre ? Qui est véritablement Renart ? Hypocrite, fourbe, perfide, ou simplement poussé par la nécessité ? Grâce au jeu théâtral et à la marionnette, les comédiennes invitent le spectateur à la lecture d'un grand livre pop-up. Les dessins, les couleurs et la composition des décors peints racontent l'histoire d'un temps ancien où Renart faisait rire, mais également réfléchir sur les défauts d'une société dénoncée par les auteurs...