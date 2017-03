Plus d'infos sur le spectacle Les ombres blanches à Goussainville

Spectacle à partir de 6 ans.

Avec Les Ombres blanches, la chorégraphe Nathalie Pernette a eu l'envie de passer en revue et en mouvement toutes les facettes connues et moins connues des fantômes et autres spectres, de créer un "monde entre deux mondes" ; irréel, lisse et accidenté, grave et drôle aussi, où les lois des corps et des objets sont bousculées. Avec la complicité du magicien Thierry Collet, elle nous plonge dans un espace hanté d'esprits farceurs entre danse et magie pour tenter de faire partager l'insaisissable. Alors faites grincer vos mâchoires et venez palpitez en famille, sans hésiter !

Site web : http://www.calameo.com/read/00025100419ba1f97cbfe

Infos réservation :