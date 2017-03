Plus d'infos sur le spectacle Au Lit à Jouy le Moutier

Dès 4 ans Gratuité enfants moins de 3 ans Durée : 45 min.

Au litUne balade sur le chemin de l'imaginaire nocturne. Pour faire face à l'éternelle peur du noir, Gilles Bizouerne s'entoure de musique et de chants. Accompagné par une violoniste et une violoncelliste, il chasse les étranges créatures nocturnes avec ses histoires. Au-delà d'une histoire en musique, « Au lit ! » est une invitation à partager une aventure, des sensations, du vivant ! Un voyage plein d'amour et de douceur à vivre en famille.