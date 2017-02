Plus d'infos sur le spectacle Hakanaï à Jouy le Moutier

Dès 4 ans Durée : 45 min Gratuité enfants moins de 3 ans

HakanaïCie AM / CBChorégraphie pour une danseuse, installation hybride et en mouvement, création fragile, poétique et éphémère, cette expérience immersive sollicite tous les sens du spectateur. Le fixe devient mouvant, le solide liquide, le rigide élastique... Après le spectacle, les spectateurs qui le souhaitent sont invités à interagir avec le dispositif numérique, franchir la frontière de la scène et entrer dans le décor... L'installation numérique reste ainsi ouverte. Le rêve peut continuer...