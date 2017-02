Plus d'infos sur le spectacle Coiffure Et Confidences à Enghien les Bains

Le Casino Barrière d'Enghien-Les-Bains (1081059, 1081057, 1081058) en accord avec les Grands Théâtres présente

Joies et peines s'enchevêtrent dans cette ode à la vie et à la solidarité féminine, adaptation d'une pièce de Robert Harling. Servie par six comédiennes sensationnelles, dont les personnages s'épanchent sur leur vie et parlent sans langue de bois, cette comédie douce-amère, qui a pour décor le salon girly de Thérèse à Paimpol, déborde de tendresse et d'émotion.PMR : 01.39.34.10.80