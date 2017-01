Plus d'infos sur le spectacle Dani Lary à Enghien les Bains

Le Casino Barrière d'Enghien-Les-Bains (1081059, 1081057, 1081058) présente ce spectacle

Dans cette nouvelle version de “Retro Temporis”, le sidérant illusionniste, ici Professeur Lary, invite à résoudre le mystère de la téléportation. A la croisée de l'univers steampunk de la révolution industrielle, et de ceux, foisonnants, de Jules Verne et Georges Méliès, ce spectacle grandiose et époustouflant amène à croire à l'impossible.PMR : 01.39.34.10.80