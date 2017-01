Plus d'infos sur le spectacle Jeremy Ferrari à Enghien les Bains

Avec son dernier spectacle sur les religions, Jérémy a eu beaucoup de problèmes. Il a donc choisi un sujet plus léger : la guerre !

En effet, il a étudié la guerre… et il en est certain, la guerre, c'est chouette ! Ca libère des espaces, des femmes mariées, permet aux soldats de tuer des gens pour nous protéger des monstres qui tuent des gens. La guerre enrichit les gouvernements, permet aux associations humanitaires de partir en vacances, réduit le taux de chômage, la délinquance et donne une excuse à BHL pour éviter les concerts de sa femme.



Dans son dernier spectacle, il s'était attaqué aux religions, bilan des pertes sur 200 000 personnes en salles : 67 menaces de mort, 2143 spectateurs partis avant la fin, 37651 croyants ayant perdu la foi, et 27 nonnes ayant rompu leurs vœux de chasteté.

A l'occasion de ce nouveau spectacle il s'est acheté un joli deux pièces à Beyrouth, qu'il revend… Le quartier étant devenu trop calme ! Dans « Vends deux pièces à Beyrouth », Jeremy vous explique comment la guerre peut vous rendre heureux !