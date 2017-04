Plus d'infos sur le spectacle Une Laborieuse Entreprise à Eragny

UNE LABORIEUSE ENTREPRISEAtelier d'acteurs animé par Hubert JappelleAvec Laurent Bonny, Laurence Dubois, Mickaël PériéMusique des chansons Georges NounouHanokh LevinNé à Tel-Aviv en 1943, décédé prématurément en 1999, Hanokh Levin, figure majeure du théâtre israëlien contemporain, nous a laissé une cinquantaine de pièces de théâtre et plusieurs recueils de poésie et de prose. Les années 70 voient donc naître les personnages de Levin, de petites gens dont le principal problème dans l'existence est l'existence même. Les pièces de Levin sont à la fois poétiques et provocantes, vulgaires et sublimes, macabres et désopilantes, très israéliennes et malgré tout universelles. Ses personnages insérés dans le microcosme du couple, de la famille ou du quartier, atteints de médiocrité aiguë ne leurrent personne : c'est bien de nous qu'ils parlent et c'est bien nous qu'ils touchent.Une laborieuse entrepriseÉcrite en 1989, Une laborieuse entreprise prend le lit conjugal comme champ de bataille. La pièce toute entière est à la fois une immense scène de ménage, et une scène de théâtre dont le plateau réduit au lit est comme un radeau à la dérive, ou un ring. C'est à la fois terrible, atroce, drôle et bouleversant.A propos de l'atelier d'acteursL'activité du groupe d'acteurs qu'anime Hubert Jappelle consiste en un travail de recherche. Elle porte sur l'approfondissement d'une pratique de l'interprétation des oeuvres et des “rôles”. Elle n'a à priori pas vocation à la “production” de spectacles. Aussi la présentation d'Une laborieuse entreprise est-elle exceptionnelle (comme naguère la présentation des Nuits blanches).