Plus d'infos sur le spectacle Buffles, une fable urbaine à Goussainville

Une famille de buffles, le père, la mère et les 6 enfants, tient une blanchisserie dans un quartier difficile. Une nuit, un des fils, Max, disparaît. Un lion l'aurait emporté. Incapable de surmonter cette absence, la mère disparaît. Puis le père s'en va à son tour. Les enfants, livrés à eux-mêmes, racontent. Portée vaillamment par 5 interprètes dans un espace bi-frontal, cette fable à la fois burlesque et tragique, révèle les difficultés de grandir. Que ce soit dans la jungle de la ville ou dans celle des liens familiaux, les enfants doivent lutter pour trouver leur place. La prise de parole est ici un enjeu et la pièce rend hommage à la pluralité de cette parole.

