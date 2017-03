Plus d'infos sur le spectacle Chinois Marrant à Herblay

CHINOIS MARRANTdans la légende de BUN HAY MEANLe spectacle présenté à Herblay sous le pseudo de Chinois marrant va bousculer vos zygomatiques...Issu du Jamel Comedy Club, Bun Hay Mean a écumé les scènes parisiennes avec son premier spectacle La France aux Chinois.Entre stand-up, sketches et improvisations improbables, Chinois Marrant est un concept. Bun Hay révèle pourquoi et comment le Chinois est l'avenir de l'homme. Seul en scène de Bun Hay MeanMise en scène : Papy alias Alain Degois