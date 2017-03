Plus d'infos sur le spectacle Ciel! Mon Placard à Herblay

Ciel ! Mon placard est un vaudeville éméché où les monstres pastel du théâtre de boulevard des années 70 sentent le parfum acide de nos kermesses les plus miteuses. Pendant que la Patrie en colère déplore une radioactivité pubère et un réchauffement climatique hostile, la grande et belle Dada se réjouit d'assister à l'inauguration des nouvelles Galeries en compagnie de son mari. Seulement, un maudit télégramme bouleverse ses plans et la sépare de son époux. Habillée de cette solitude effroyable, Dada court les placards à la recherche d'un compagnon pour éponger sa soif tyrannique de mondanités. De Nicole Genovese Mise en scène : Claude Vanessa Avec Matthieu Benigno (Franck, le musicien, le notaire) Paul Bouffartigue (Jacquot) Renaud Boutin (Maxime Courteen-bière) Sébastien Chassagne (Louis) Nicole Genovese(Dada Courte-en-bière) Nelson Ghrénassia (Le capitaine) Marion Gomar (la cantatrice finlandaise) Adrienne Winling (Mireille) Angélique Zaini (Louison,la secrétaire)