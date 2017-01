Plus d'infos sur le spectacle Ruy Blas à Herblay

Ruy Blas ou la Folie des Moutons NoirsD'après l'oeuvre de Victor Hugo Vous avez aimé Louis de Funès dans La Folie des grandeurs ? Vous adorerez la Folie des Moutons Noirs ! Ruy Blas, un simple valet, est utilisé par son maître Don Salluste, un Grand d'Espagne déchu de ses titres, pour se venger de la Reine d'Espagne. Entre intrigues, pouvoir, vengeances, Les Moutons Noirs vous racontent cette épopée historique, avec fantaisie, humour, modernité et vous offrent un véritable voyage musical et théâtral au rythme haletant, dans la pure tradition du théâtre populaire. Adaptation et mise en scène : Axel Drhey Avec Mathieu Alexandre (Don Salluste) Roland Bruit (Le Roi) Julien Jacob ou Axel Drhey (Ruy Blas) Bertrand Saunier (Don César) Paola Secret (La Reine) Camille Demoures (piano) Jonathan Jolin (clarinette) Dario Mandracchia ou Jo Zeugma (guitare)