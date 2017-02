Plus d'infos sur le spectacle Un Fil A La Patte à Herblay

UN FIL À LA PATTE de Georges Feydeau Fernand Bois d'Enghien, noceur de la Belle Époque, avenant et beau parleur, est l'amant volage de Lucette Gautier, chanteuse de café-concert, elle-même follement aimée d'un nouveau riche, le général mexicain Irrigua. Une pléiade de personnages cocasses et décalés et toute une galerie de faux bourgeois et de vrais casse-pieds. Monter une pièce de Georges Feydeau, c'est choisir un génie comme collaborateur. Il nous livre une machine parfaitement construite, équilibrée, où il n'y a rien à enlever, ni à rajouter. Mais cette horlogerie comique ne tient que si les comédiens y mettent une totale sincérité et un intense engagement émotionnel. Mise en scène : Anthony MagnierAvec Magali Genoud (Lucette)Stephane Brel (Bois d'Enghien)Mikaël Taieb (Bouzin)Eugénie Ravon (Marcelline)Agathe Boudrières (Viviane, Firmin)Anthony Magnier (Le Général)Xavier Legat (Miss Betting)Gaspard Fasulo (Fontanet)Durée : 1h45