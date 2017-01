Plus d'infos sur le spectacle Blond Blond Blond à Jouy le Moutier

Tout public Humour musical Gratuité enfants moins de 3 ans

BLOND BLOND BLONDDe leur enfance suédoise, biberonnés à Radio Nostalgie, cette fratrie aconservé une passion intacte et débordante pour la chanson française. Chanteurs et musiciens exceptionnels, ils sont également de brillants comédiens qui partagent en toute liberté leur vision décalée de la France. Ici Gainsbourg anime des soirées anti-tabac, Barbara chante pour les petits enfants et la Compagnie Créole fait du théâtre contemporain! “Une création musicale déjantée (...). On adøre !” Pariscope