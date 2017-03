Plus d'infos sur le spectacle Alex Vizorek Est Une Oeuvre D'art à Saint Ouen l'Aumone

ALEX VIZOREK EST UNE OEUVRE D'ARTL'art c'est comme la politique. Ce n'est pas parce qu'on y connaît rien qu'on ne peut pas en parler !Sur les ondes de France Inter dans l'émission Si tu écoutes j'annule tout, l'humoriste belge désacralise l'art dans une conférence désopilante. Du Douanier Rousseau à Magritte, du monochrome d'Yves Klein à André Malraux, pour finir sur l'inaccessible étoile de Brel, Alex Vizorek fait se côtoyer des grands chefs d'oeuvre de la musique, de la sculpture, du cinéma et de l'art moderne à la rencontre de Pamela Anderson et Paris Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. C'est fin, vif et drôlement bien ficelé."Ses interrogations existentielles sont désopilantes et son quiz sur l'art un régal". Le Monde