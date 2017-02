Plus d'infos sur le spectacle Fille Du Paradis à Saint Ouen l'Aumone

FILLE DU PARADISC'est une trajectoire fulgurante. Celle de Cynthia, étudiante en littérature qui pousse le dénigrement de soi à son paroxysme, en devenant escort-girl au Canada. Adapté du roman autobiographique Putain de Nelly Arcan nominé au prix Médicis en 2001, ce solo questionne la place des femmes dans notre société, femmes-objets dès l'enfance, confrontées à un idéal de perfection inatteignable et destructeur. Soif de vivre et détresse profonde s'entrechoquent alors. Ahmed Madani, Directeur du Centre dramatique de l'Océan indien de 2003 à 2007, dévoile la puissance de ce texte dans un décor sobre, en contrepoint des musiques rock de la chanteuse PJ Harvey. Les propos sulfureux de l'héroïne disparaissent alors sous l'humanité sensible et meurtrie qui affleure à chaque parole. Et c'est un solo bouleversant, où l'actrice réunionnaise Véronique Sacri prend corps avec son personnage, avec une diction juste, précise et posée. Nulle exhibition sur scène, mais une interprétation lumineuse, d'une force et d'une intensité à couper le souffle dans ce cri viscéral, rageur et sans concession contre l'icône dévastatrice de la femme parfaite.