Plus d'infos sur le spectacle Francois Rollin à Saint Ouen l'Aumone

FRANCOIS ROLLIN dans LE PROFESSEUR ROLLIN SE REBIFFE Entouré de Vincent Dedienne à la mise en scène, chroniqueur sur France Inter et de Joël Dragutin à l'écriture, François Rollin revient avec son personnage de professeur charismatique à l'humour absurde et décalé. Des contrepèteries à la bien-pensance et à la stigmatisation, il répond aux questions les plus farfelues de courriers de lecteurs inépuisables. Et c'est en tant que citoyen averti, qu'il aborde des questions de société, comme la mondialisation, les flux migratoires, le racisme et l'intolérance, sans langue de bois."François Rollin est certainement celui qui écrit le mieux parmi les humoristes français et il est donc de bonne compagnie pour nous faire rire de tout, y compris et surtout du politiquement correct. " Les Inrocks