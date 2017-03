Plus d'infos sur le spectacle Othello à Saint Ouen l'Aumone

OTHELLOQuand le plus bel amour se transforme inéluctablement en noirceur destructrice... Iago, officier machiavélique, va distiller en Othello, son général respecté, le poison qui va dévorer son humanité et le pousser aux pires actes. De l'amour à la haine, de la vie à la mort, il n'y a qu'un pas. De retour à L'imprévu, la compagnie Viva vous confronte à ces passions dévorantes, pour faire résonner au plus profond de chacun cette tragédie de William Shakespeare. Dès les premières secondes, la guitare électrique vous cueille sur scène et vous transporte dans cette histoire, débarrassée de tout lieu ou temps déterminé mais d'une actualité saisissante. La frontière ténue entre les spectateurs et les comédiens vous plongera dans une expérience émotionnelle forte dont nul ne sortira indemne.